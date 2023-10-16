Висенте Люке о бое на турнире с участием Рахмонова: «Я рассчитываю, что мне удастся проявить себя как следует»

Полусредневес UFC Висенте Люке (22-9-1) прокомментировал предстоящий бой с ирландцем Иэном Гэрри (13-0) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США). В этот же вечер там же подерутся казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) и американец Стивен Томпсон (17-6-1).

- Ты дерешься в одном карде с двумя титульными боями, один из которых – в твоей весовой категории (Эдвардс – Ковингтон), также в тот вечер встретятся Шавкат и Томпсон. Это что-то значит для тебя?

– Да, конечно. Это одна из причин, почему я вижу смысл в этом поединке. В этот вечер мы, наконец, узнаем, кто будет чемпионом – Леон будет защищать свой титул. Также у нас есть бой Шавката и Вандербоя. Действительно, будет много движения в нашем дивизионе, и я рассчитываю, что мне удастся проявить себя как следует. Это хорошая возможность подняться выше. Я хочу быть уверенным, что двигаюсь в правильном направлении, хочу показать свои навыки и громче произнести свое имя, хочу приблизиться к поясу чемпиона, – отметил боец.

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