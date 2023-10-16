Санжар Адилов прошел процедуру взвешивания перед боем в UAE Warriors

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Санжар Адилов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Санжар Адилов прошел процедуру взвешивания перед боем с японцем Ямато Фуджита.

Санжар на весах показал 57.1 кг.

Стоит отметить, что это уже третья попытка Адилова дебютировать в арабской лиге. С предыдущих двух боев соперники Адилова снимались, когда казахстанец был уже в Абу Даби.

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