Лига NAIZA анонсировала два титульных боя

Казахстанская лига NAIZA анонсировала два титульных поединка на декабрь 2023 года.

В рамках турнира NAIZA 55 Диас Еренгаипов (14-3) проведет защиту своего пояса в наилегчашем весе. Его соперником станет боец RIZIN японец Руюя Фукуда (21-7-1).

А затем на турнире NAIZA 56 кореец Ю СуЙонг (11-2) проведет защиту своего пояса против Дастана Амангельды (6-1).

Ориентировочно, оба турнира пройдут в декабре 2023 года.

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