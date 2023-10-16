Лига NAIZA анонсировала два титульных боя
Казахстанская лига NAIZA анонсировала два титульных поединка на декабрь 2023 года.
В рамках турнира NAIZA 55 Диас Еренгаипов (14-3) проведет защиту своего пояса в наилегчашем весе. Его соперником станет боец RIZIN японец Руюя Фукуда (21-7-1).
А затем на турнире NAIZA 56 кореец Ю СуЙонг (11-2) проведет защиту своего пояса против Дастана Амангельды (6-1).
Ориентировочно, оба турнира пройдут в декабре 2023 года.
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