Токаев о победе Алимханулы: «Жанибек продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса»

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с победой:

«Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса», – написал Глава государства в своем Twitter.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»