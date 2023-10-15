Алимханулы обратился к Токаеву: «Для меня большая честь получить поздравления от президента страны»

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с обращением после победы над немцем Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).

«Благодарю президента нашей страны Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, который поздравил меня с победой и выразил поддержку. Для меня большая честь получить поздравления от президента страны. Конечно, огромное спасибо всему казахстанскому народу. Я почувствовал вашу поддержку! Поздравляем с победой!» — написал Алимханулы на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня утром в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

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