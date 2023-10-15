Жанибек Алимханулы готов забрать все четыре пояса: «Еcли Top Rаnk сможет организовать это – я готов»

Жанибек Алимханулы готов забрать все четыре пояса:

«Это казахский стиль, мы хотим внести его в историю. Мы с самого начала выбрали такую тактику, мы знали, что он не будет боксировать. Он ждал, что когда я устану, будет контратаковать. Но я готовился.

В планах собрать еще два пояса, хочу забрать четыре титула. Еcли Top Rаnk сможет организовать это – я готов».

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