Марина Мохнаткина о поражении Алексеевой: «Вернется сильнее»

Уроженка Атырау Ирина Алексеева потерпела первое поражение в UFC, уступив единогласным решением британке Диксон.

Угловая Алексеевой Марина Мохнаткина в социальных сетях высказалась о поражении подруги: «Всю себя отдала сегодня! Но как есть. Вернется сильнее»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»