Алимханулы про Юбкека: «Он бегает от меня»

Теги Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO представитель Казахстана Жанибек Алимханулы высказал свое мнение о бывшем обладателе титула IBO на дивизион выше, британце Крисе Юбэнке-младшем:

«Я не считаю Юбэнка-младшего хорошим бойцом. Если он бегает от меня, это значит, что он находится в более низкой позиции, чем Гуальтьери. Гуальтьери — чемпион, и он вышел драться против меня. У меня к нему больше уважения. Юбэнк же от меня бегает, а значит, он ниже статусом»

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