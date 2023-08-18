Саид Сапаров о возможном бое Усман – Рахмонов: «Камару этот бой ничего не принесет»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров о возможном бое Шавката Рахмонова и Камару Усманом:

«Вижу, что Усман не горит желанием драться против молодого и голодного Шавката, который хочет всех снести, съесть. Это нормально. Ему этот бой ничего не принесет, даже денег. Второй момент – был уже конфликт интересов в зале, когда они дрались с Бернсом. Это было не совсем красивая история. Камару хоть и подходил к тому бою в Колорадо, но он считает своим тренером, отцом Генри Хуфта»

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