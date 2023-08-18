Шавкат Рахмонов о бое с Усманом: «Он видет во мне соперника, понимает, что скоро до него дойду»

Шавкат Рахмонов не понимает, почему Камару Усман отказывается от боя с ним. Считает, что бывший чемпион UFC всегда видел в нем соперника и готов встретиться с ним в любое время!

«Я готов, Камару просто так сказал: «С Шавкатом не хочу драться, чтобы он пояс получал ...». Мне без разницы. Если ты захочешь – дай мне знать, где ты находишься. Я готов – хоть Усман, не Усман! Мы с ним не занимались вообще. Изначально он, когда пришел в зал, видел во мне соперника. Он понимал, что я скоро до него дойду. Он со мной не работал. Мы один раз как-то в борьбе встали, чуть-чуть поработали. Мы ни одного спарринга не провели. Он просто со стороны смотрел, как я работаю, и все»

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