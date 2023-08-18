Алимханулы о бое с Гуальтьери: «Мы начали писать новую страницу в истории»

Чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой с обладателем пояса по версии IBF Винченцо Гуальтьери.

«Мы начали писать новую страницу в истории! Одно дело — быть чемпионом, а другое — оставлять след в исторических поединках! Даст Бог, скоро будет объявлено официально», — написал в инстаграм Алимханулы.

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