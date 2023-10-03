Еркин Дарменов: «В октябре будет бой на OCTAGON 52»

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов рассказал о следующем поединке.

«В ноябре будет бой, ИншАлаах. На OCTAGON 52 в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Сейчас соперник пока неизвестен. Точная дата, пока тоже», — сказал боец.

В своем последнем поединке Дарменов (13-6) уступил южноафриканцу Марку Хульму (10-3) на турнире UAE Warriors 44 единогласным решением судей.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою