Азат Максум пройдет подготовку в Тайланде

Казахстанский боец UFC Азат Максум отправился вместе с командой на сборы в Тайланд.

Вместе с Азатом на сбор улетели Бекзат Алмахан, Дамир Толенов, Нуржан Акишев и Аян Турсын.

Максум стартовал в UFC с победы над Тайсоном Нэмом, второй бой в лиге пока не анонсирован.

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