Стал известен соперник Елеусинова за титул WBC

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Даурена Елеусинова (11-2-1, 10 КО).

Елеусинов вернется на ринг 29 октября и выступит на вечере бокса в Стамбуле (Турция). Его соперником будет боксер из Танзании Пиус Мпенда (7-1, 4 КО). Бой пройдет в первом среднем весе, а на кону будет стоять титул чемпиона по версии WBC Peace.

Свой последний бой Даурен Елеусинов провел в марте: во втором раунде он нокаутировал джорнимена из Узбекистана Бахрома Паязова (22-22, 15 КО).

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