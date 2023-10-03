Казахстанец Елеусинов проведет бой за титул WBC

Казахстанский боксер-профессионал Даурен Елеусинов проведет поединок за титул по версии WBC PEACE.

Поединок состоится 29 октября в Стамбуле.

Даурен, который является родным братом олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, провел в профессиональной карьере 13 боев, одержав победу в 11 из них при двух поражениях. В последнем поединке во втором полусреднем весе он победил узбекистанца Бахрома Паязова техническим нокаутом.

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