Бек Нурмаганбет рассказал о спаррингах с чемпионом WBC Адамесом: «Он – очень сильный боксер»

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет проведет свой следующий бой в карде турнира Канело – Чарло, готовясь с топовыми боксерами своего веса, в том числе с обладателем титула временного чемпиона по версии WBC Карлосом Адамесом:

«С Карлос Адамесом провели спарринг. Очень сильный и талантливый боксер. Спарринг прошел на высоком уровне. Благодаря работе с такими партнерами мы получаем драгоценный опыт. Помимо Адамеса было еще пару известных спарринг-партнеров, выступающих в Top Rank»

Бек 1 октября выйдет в ринг против непобежденного нигерийца Абимболы Осундайро (5-0).

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