Резников про конфликт со Шлеменко: «80 процентов, что при встрече подеремся»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников прокомментировал скандал с Александром Шлеменко:

« 80 процентов, что, если мы встретимся, мы подеремся. Ну, скорее всего. Потому что у нас чересчур такое... Я после этих слов, который Александр в мой адрес... Я же не оскорблял его! В его адрес ничего не сказал. Он же первый начал, правильно? Оскорблять. И я в любом случае подойду, и может что-то получиться. Ну и, скорее всего, получится»

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