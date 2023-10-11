Резников про конфликт со Шлеменко: «80 процентов, что при встрече подеремся»

Казахстанский боец АСА Артем Резников прокомментировал скандал с Александром Шлеменко:

« 80 процентов, что, если мы встретимся, мы подеремся. Ну, скорее всего. Потому что у нас чересчур такое... Я после этих слов, который Александр в мой адрес... Я же не оскорблял его! В его адрес ничего не сказал. Он же первый начал, правильно? Оскорблять. И я в любом случае подойду, и может что-то получиться. Ну и, скорее всего, получится»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

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