Рамазан Исмаилов о потенциальном бое Шлеменко – Резников: «Люди любят конфликтные ситуации»

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и легковесом ACA Артемом Резниковым:

«Почему этот бой хотят увидеть? Это медийный бой, есть конфликт, есть история. Люди любят бои после конфликтной ситуации. Это набирает больше просмотров. Люди жаждут крови, хотят посмотреть, что там будет. Чтобы это было личным, не спортивным противостоянием, а личным. Им это интересно.

Если рассматривать это как спортивную составляющую, то этот бой будет очень интересен людям. Если Александр это воспринимает как личное, то я думаю, он не будет драться. Шлеменко – умный парень, если касается личного, то вряд ли он будет решать этот вопрос в клетке. Если вы относитесь к Александру с уважением, то да, он согласится провести бой, а если вы перейдете какие-то границы, то он не будет драться. Это мое мнение.

Устроить бой можно с Андреем Корешковым. Мне кажется, что этот бой может состояться, если у Артема будет пояс чемпиона. Почему бы не организовать этот супербой? Бывший чемпион Bellator против чемпиона ACA. В ACA любят такие бои».

Ранее Шлеменко и Резников неоднократно негативно отзывались друг о друге.

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