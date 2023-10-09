Вице-президент ACA Бадаев: «Резников хочет драться, а Шлеменко дал понять, что ему это не интересно»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал возможную организацию поединка двух топовых бойцов — россиянина Александра Шлеменко и казахстанца Артема Резникова.

«Все зависит от того, хотят ли сами бойцы драться. В данном случае Резников хочет драться, а Саша… не сказал ни «да», ни «нет», но дал понять, что ему это неинтересно. Поэтому нет, мы не пытались ни на кого выходить. Мы на связи с менеджером Алексеем Жернаковым, мы друзья. И я думаю, мы всегда договоримся, если это будет актуально, если будет желание у бойцов. И если это нам будет интересно в целом. Но это просто разговоры пока.

Это просто желание одного и нежелание другого. И такая, шумная история, но нет конкретики определенной. Если будет конкретика… мы не говорим: «Да, в нашей лиге не будет больших боев — для этого нужно подписаться на шесть поединков и так далее». Нет. Это необязательно так. Есть всегда исключение из правил. Мы всегда можем поговорить с руководством. С Майрбеком (Хасиевым), с Алексеем (Яценко) и просто мотивировать это решение. Почему мы не то чтобы должны, но можем это сделать. Какая польза лиге от этого будет. Если мы свою точку зрения донесем, я думаю, руководство нас поддержит», – отметил Шлеменко.

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