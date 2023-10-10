Куат Хамитов о бое с актером Конырбаевым: «Это будет новый мир для меня»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в высказался о предстоящем поединке против актёра и певца Армана Конырбаева по правилам казак куресы:

«Да, это будет схватка по борьбе. Если быть честным, то я не особо хорошо борюсь в куртке, поэтому это будет новый мир для меня. Я боролся всю жизнь, но боролся всегда без одежды, поэтому мне нужно будет провести разведку в зале, чтобы быть готовым в день выступления».

Конырбаев предложил в соцсетях Хамитову провести поединок 25 октября в Алматы на шоу «Онер Барысы», в рамках которого медийные личности популяризируют национальную борьбу казак куресы.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»