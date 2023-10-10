Казахстанец Мамедов о бое за титул Eagle FC: «Будет хороший, тяжелый бой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Махир Мамедов рассказал о россиянине Шамиле Ямилове — сопернике по предстоящему поединку на турнире Eagle FC 54:

«Да, будем биться за титул. По сопернику что скажу — так как есть победы болевым, удушающим, значит, имеется понятие грэпплинга. И необычная стойка у него. Хорошо в стойке работает. Думаю, будет хороший, тяжелый пятираундовый бой».

Поединок Мамедов (19-3) — Ямилов (4-0) за чемпионский пояс Eagle FC 54 в среднем весе пройдёт 11 ноября в российском Альметьевске.

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