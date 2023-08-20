Даурен Ермеков о бое с Фариддуном Одиловым: «Если лиге АСА будет интересно сделать этот бой, я согласен»

Казахстанский боец Даурен Ермеков о возможном бое с Фариддуном Одиловым:

«Если Одилов проиграет в гран-при и если лиге АСА будет интересно сделать один бой, скажем в Москве, то я согласен на это. Просто один бой, чтобы собрать стадион, думаю, народа будет много»

Бойцы должны были драться за пояс Eagle FC, однако Фариддун снялся с боя.

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