Руслан Сариев выиграл Джаватова дисквалифицицией

В рамках главного боя турнира Alash Pride 87 в Шымкенте прошел бой казахстанца Руслана Сариева и россиянина Илмиямина Джаватова.

Бой завершился во втором раунде, Джаватов поймал Сариева на удушающий прием, но не стал останавливаться по сигналу сдачи Руслана и сигналу рефери.

За это он получил дисквалификацию. Таким образом, Руслан закрыл свое последнее поражение от Алексея Кима в рамках Eagle FC.

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