Мухамед Коков о спаррингах Резникова и Багова: «Я не думаю, что в борьбе Артем уровень Али, но в бою может быть всякое»

Топовый боец лиги АСА Мухамед Коков поделился мнением о спаррингах Али Багова и Артема Резникова:

«Артем сам несколько раз предлагал побороться. Мы ему сказали дни борьбы, он пришел. Я встал в пару с другим, а Артем с Али. Они начали бороться, минут через пять смотрю Артем лежит в углу, выдохся. Али его переводил, как ребенка. Были какие-то отговорки, но я не думаю, что в борьбе он уровень Багова, но в бою может быть всякое»

У Артема и Али назначен бой в лиге АСА на декабрь 2023 года.

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