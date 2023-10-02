Стивен Томпсон про бой с Рахмоновым: «Возможно, вы увидите первый сабмишен «Вандербоя» в UFC»

Опытный боец из США Стивен Томпсон поделился ожиданиями от своего боя против набирающего ход шестого номера полусреднего веса UFC представителя Казахстана Шавката Рахмонова:

«Я знаю, что это будет тяжелый поединок. Я готов к суровой битве. А когда ты заранее готовишься к такому, тебе будет легче адаптироваться. Если ты выходишь на бой, ожидая легкую прогулку, а он оборачивается жестким поединком, это может сбить тебе психологический настрой. Поэтому я знаю, что легко не будет, и что Шавкат — крепкий чувак. Моя цель — выйти и работать с умом, адаптироваться ко всему, что он преподнесет. Этот парень постоянно развивается, становится лучше. С тем, на каком он находится уровне, я должен быть готов к малейшему движению, должен уметь читать его и приспосабливаться ко всему, что он делает. Будь это стойка или партер, я должен быть способен вести бой так, как я хочу. Я очень много работал над сабмишенами, поэтому, возможно, в этом поединке вы увидите первый сабмишен «Вандербоя» Томпсона в UFC (смеется). Это будет реально круто. Но я могу представить лишь то, что в конце поднимут мою руку»

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою