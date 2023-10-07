Дастан Амангельды выиграл право биться за пояс NAIZA

На турнире лиги NAIZA прошел претендентский бой в легчайшем весе между казахстанским бойцом Дастаном Амангельды и кыргызстанцем Жумгалбеком Жусупакун уулу.

С Дастаном должен был драться Султан Жолдашбек, однако не сумел договориться с лигой по условиям, потом с боя слетел из-за трамвы Еламан Шертаев.

Бой Дастана с Жумгалбеком прошел два раунда, на последних секундах второй пятиминутки Амангельды выиграл гильотиной.

Чемпионом в этом весе является кореец Су Йонг.

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