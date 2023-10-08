Нурбек Карабала об ивенте в Бишкеке: «Получился классный турнир»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA о прошедшем турнире в Бишкеке и главном бое между Каныбеком Жарылгалбек уулу и Даниелем Донченко:

Нурбек Карабала: «Думаю, что еще неделю все будут обсуждать бой Донченко и Каныбека. Оба красавцы. Хочу отметить Донченко, когда был вариант остановки боя из-за сечек Каныбека, он не на секунде не отходил от центра октагона, хотел продолжать. Ему важно было реально выиграть, завершить бой в свою пользу, он не на секунду не отказывался от мысли финишировать соперника. О чем свидетельствует его попытка зайти за спину в пятом раунде. Оба показали, что они настоящие войны, закатив, наверно, лучший бой этого года. Этот бой скрасил все шероховатости, которые были при организации турнира. Думаю, что получился классный турнир»

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