Хамзат Чимаев: «Хотелось бы познакомиться с Головкиным. Болею за него, слежу за боями»

Хамзат Чимаев назвал своего кумира в боксе.

«Хотелось бы познакомиться и пообщаться с Геннадием Головкиным. Я болею за него, слежу за его боями. Очень нравится его бокс. Кстати, мой тренер по боксу подстраивает мою ударку именно под его технику.

Но у меня так, как у Геннадия не получается боксировать (улыбается). Головкин — порядочный парень, пример для молодого поколения. Если ты хороший боксер, тебе и не надо болтать. Твои нокауты тебе и делают имя», — заявил Чимаев.

Напомним, что свой следующий поединок Хамзат проведет против бразильца Пауло Косты в со-главном событии турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби.

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