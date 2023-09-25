Юрий Чернобровкин назвал трех лучших боксеров из Казахстана

Теги Марат Мазимбаев Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Известный казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин назвал трех лучших казахстанских боксеров-профессионалов за всю историю.

— Геннадий Головкин. Сейчас Жанибек Алимханулы, конечно. Марат Мазимбаев в свое время очень хорошо боксировал по профи, мне очень нравилось. Его, наверное, выделю, потому я его знаю лично как очень хорошего человека, — сказал Чернобровкин в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.

Добавим, что Жанибек Алимханулы является действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBO, а Геннадий Головкин ранее в этом году отказался от титулов WBA, IBF и IBO в этом же дивизионе. 

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