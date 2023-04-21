Олжас Абзалиев проведет защиту титула NAIZA против Гусейнова
Казахстанский боец, чемпион NAIZA Олжас Абзалиев проведет первую защиту против опытнейшего Артура Гусейнова (25-12-1).
Артур известен по выступлениям в Eagle FC, ANC Fight Night, Brave, ACB и М-1.
В 2019 году провел бой с Дауреном Ермековым, проиграв решением.
Поединок Абзалиев – Гусейнов пройдет 26 мая.
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