Олжас Абзалиев проведет защиту титула NAIZA против Гусейнова

Теги MMA AMC Fight Nights ACA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Казахстанский боец, чемпион NAIZA Олжас Абзалиев проведет первую защиту против опытнейшего Артура Гусейнова (25-12-1).

Артур известен по выступлениям в Eagle FC, ANC Fight Night, Brave, ACB и М-1.

В 2019 году провел бой с Дауреном Ермековым, проиграв решением.

Поединок Абзалиев – Гусейнов пройдет 26 мая.

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