Даурен Ермеков подерется за пояс NAIZA

Казахстанская лига ММА NAIZA анонсировала бой чемпиона Eagle FC Даурена Ермекова и чемпиона NAIZA Руслана Шамилова.

Правда пока в анонсе идет пометка «в разработке».

Стоит отметить, что Даурен после победы над Гамзатом Хирамагомедовым сам изъявил желание провести этот бой, причем спортсмены могли встретится на турнире URAL FC, однако в эти же сроки Шамилов защищал свой пояс в бою с Имраном Тайсултановым.

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