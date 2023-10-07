DAR Team стартовал с победы в гран-при NAIZA

В рамках турнира NAIZA 53 в Бишкеке стартовал второй сезон командного гран-при.

В первом противостоянии встретились казахстанская команда DAR Team и кыргызская команда Future sports Team.

К сожалению, не все спортсмены из Кыргызстана сумели стартовать в гран-при из-за различных причин, в итоге в рамках командного противостояния прошли лишь 2 боя. В остальных трех победа была засчитана казахстанской команде.

Таким образом, в рамках гран-при бои провели лишь два бойца из Казахстана Аслан Искандеров и Намик Нефталиев. Аслан финишировал соперника в 1 раунде, Намик – проиграл решением судей.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»