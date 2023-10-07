Кошен Аканов одержал четвертую карьеру в профи и заявил о титульных амбициях

В рамках турнира лиги NAIZA в Бишкеке свой четвертый бой в профи провел представитель столичной команды Tobet Top Team Кошен Аканов.

Он одержал победу над кыргызом Курманбекуулу в первом раунде, доведя свой рекорд до 4-0.

После боя в интервью Жуману Жумабекову он заявил о титульных амбициях в лиге.

Стоит отметить, что чемпионом в весе Аканова является кореец Суйонг. Кошен занимает 6 место в рейтинге легчайшего веса.

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