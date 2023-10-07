Жуман Жумабеков бросил вызов «Кыргызскому Тайсону»

Канат Келдибеков (21-8) по прозвищу «Кыргызский Тайсон» на турнире лиги NAIZA 53 в Бишкеке одержал победу над узбеком Елмуродовым в первом раунде.

После боя в октагон поднялся казахстанский боец Жуман Жумабеков, попросивший у директора лиги Нурбека Карабала организовать бой между ним и Келдибековым.

Сразу же там в октагоне бойцы провели битву взглядов

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»