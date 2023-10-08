Тренер ФК «Кызылжар» Алиев о сравнении гонораров футболистов и борцов: «Стать чемпионом мира по футболу намного сложнее»

Главный тренер ФК «Кызылжар», экс-футболист национальной сборной Казахстана Али Алиев ответил на вопрос о постоянном сравнении гонораров футболистов и представителей других видов спорта, в том числе гонорара за победу на ЧМ по борьбе Ризабека Айтмухана:

«В первую очередь, я поздравляю Айтмухана с такой важной победой! Все бывает впервые, и, дай бог, чтобы он стал и олимпийским чемпионом, и продолжал поднимать флаг Казахстана. Однако, прежде чем получить такую сумму, футболист подписывает контракт с клубом в начале сезона. Тот же Томасов одним своим голом вывел «Астану» в групповой этап Лиги конференций, тем самым принеся 4 000 000 евро клубу и баллы в «копилку» нашей страны в клубном рейтинге УЕФА. При подписании контракта перед футболистом ставится задача, за выполнение которой он получает определенную сумму.

Руководство подсчитывает бюджет, траты и возможный доход, после чего решается на подписание соглашения с игроком. Если бы Федерация борьбы Казахстана подписывала контракты со спортсменами, где прописывала бы определенную сумму за большие победы на международных турнирах, то ни у кого не было бы претензий. Спортсмены не оставались бы с малыми гонорарами.

Контракт — важная часть карьеры спортсмена, чей век очень короток. Во-вторых, самый зрелищный и богатый вид спорта — футбол. То, что сегодня в футболе есть большие деньги — не вина футболистов. Почему футбол прогрессирует? Потому что с каждым годом растет зрелищность и ведется огромная работа над маркетингом. ФИФА дает большие рекомендации для национальных ассоциаций. Казахстанская федерация футбола — не самая бедная организация.

Тем более клубам и федерации ежегодно выделяются средства из УЕФА, после чего им остается только правильно распорядиться полученными деньгами. Сегодня заработки в борьбе не сопоставимы с гонорарами, которые есть в футболе. Сравнивать Международную федерацию борьбы с ФИФА в этом плане даже нет смысла. В-третьих, при всем уважении к нашим борцам и боксерам, стать чемпионом мира по футболу намного сложнее, ведь в командном виде спорта все зависит не только от индивидуальных качеств спортсмена»

Напомним, казахстанский борец Ризабек Айтмуханов взял «золото» на чемпионате мира в весовой категории до 92 килограммов, которое стало историческим, так как ранее ни один спортсмен из Казахстана не становился чемпионом мира в этом виде.

Ранее Министерство туризма и спорта РК сообщило, что гонорар Айтмухана за победу на мировом первенстве составит 15 000 долларов.

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