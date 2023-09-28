Ризабек Айтмухан о призовых: «Эти цифры поставлены законом. Довольствуемся тем, что есть»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан высказался о размере призовых за золотую медаль:

«Эти цифры поставлены законом и в этом нет ничего такого — значит так суждено. Мы довольствуемся тем, что есть»

Ризабек стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою