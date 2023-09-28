Ризабек Айтмухан о призовых: «Эти цифры поставлены законом. Довольствуемся тем, что есть»
Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан высказался о размере призовых за золотую медаль:
«Эти цифры поставлены законом и в этом нет ничего такого — значит так суждено. Мы довольствуемся тем, что есть»
Ризабек стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.
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