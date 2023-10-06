Джалолов о победе над Кункабаевым: «Мы с Камшыбеком соперники только в ринге»

Победитель Азиады, олимпийский чемпион Баходир Джалолов высказался о противостоянии с Камшыбеком Кункабаевым:

«Прежде всего, большое спасибо всем за вашу поддержку! С Камшыбеком мы соперники только в ринге. Это просто спорт. Когда я дрался среди профессионалов, то заметил, что многие из Казахстана болеют за меня. Узбеки-казахи — один братский народ», — написал Джалолов в публикации на своей странице в социальной сети.

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