Звезда Stend Up сделал прогноз на бой на турнире NAIZA

Звезда казахстанского Stend Up Слава Никифоров сделал прогноз на бой на турнире NAIZA в Бишкеке между Намиком Нафталиевым и кыргызом Акуновым.

«Намик выиграет TKO/KO», написал Слава в соц сетях.

Турнир пройдёт сегодня 7 октября в Бишкеке.

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