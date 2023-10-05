Первый выездной турнир NAIZA – в трансляции Olimpbet

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

ММА-промоушн NAIZA проведет свои зрелищные состязания в Кыргызстане 7 октября. Казахстанцы смогут смотреть прямой эфир на сайте и в приложении самого популярного букмекера страны, а также на YouTube-канале Olimpbet Play.

 

Турнир NAIZA 53 стартует в ближайшую субботу в 18:00 в бишкекском Дворце спорта имени К. Кожомкула. Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала подчеркнул важность проведения турнира в Кыргызстане, так как эта страна имеет богатую историю смешанных единоборств. Он также выразил намерение организовывать совместные события с кыргызскими коллегами ежегодно.

На турнире NAIZA 53 сойдутся бойцы из Кыргызстана, Казахстана, Украины, России и других стран. Главным событием вечера будет противостояние сильнейших файтеров в легком весе – Каныбека Жаныбека Уулу из Кыргызстана и Даниеля Донченко из Украины. Победитель поединка будет претендовать на титул чемпиона лиги NAIZA.

Со-главным событием станет бой представителей легчайшего веса, казахстанцев Дастана Амангельды и Еламана Шертаева.

Также в рамках турнира состоится Grand-Prix NAIZA 5x5, призовой фонд которого составляет 50 млн тенге. Первыми в противостояние вступают бойцы клуба DAR Pro Team и представители Кыргызстана, команда Kyrgyz Team.

Прямая трансляция турнира NAIZA 53 будет доступна на YouTube-канале Olimpbet Play, а также в приложении и на сайте Olimpbet.kz в разделе «Трансляции». Позже видео с турнира станет доступно на Naiza.tv.

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