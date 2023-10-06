Один из боев основного карда турнира NAIZA отменен
Казахстанская лига NAIZA объявила об отмене боя Саралапов – Нуркамил уулу.
Причина- боец из Костаная Саралапов не сделал вес.
Турнир пройдет завтра 7 октября в Бишкеке.
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