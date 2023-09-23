Ильяс Хамзин вернулся на победную серию
Казах Ильяс Хамзин в первом раунде на турнире RCC Intro 28 уничтожил бразильца Ричарда Годоя.
Таким образом, Хамзин вернулся на победную серию, закрыв досрочное поражение от Магнуса Кордадо.
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