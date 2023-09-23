Бакытжанулы одержал победу в главном бою турнира лиги RCC

В Екатеринбурге завершился турнир RCC Intro 28, в главном бою которого казахстанец Асылжан Бакытжанулы одержал победу решением судей над Владимиром Селиверстовым.

Асылжан согласился на этот бой на коротком уведомлении.

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