Асылжан Бакытжанулы о бое против Селиверстова: «Будет заруба в стойке»

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы возвращается в клетку RCC. Он проведет поединок против нокаутера Владимира Селиверстова: главный бой вечера RCC Intro 28. В преддверии боя Асылжан поделился настроем:

«Настрой на поединок у меня, как обычно, боевой, хочу показать зрелищный бой. Оппонент очень хороший. Я его знаю, мы вместе проходили сборы в горах Дагестана. Он очень хороший парень, очень техничный. Я люблю зарубиться, поэтому, думаю, будет интересная заруба в стойке»

Поединок состоится 23 сентября

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