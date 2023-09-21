Асылжан Бакытжанулы о бое против Селиверстова: «Будет заруба в стойке»

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы возвращается в клетку RCC. Он проведет поединок против нокаутера Владимира Селиверстова: главный бой вечера RCC Intro 28. В преддверии боя Асылжан поделился настроем:

«Настрой на поединок у меня, как обычно, боевой, хочу показать зрелищный бой.  Оппонент очень хороший. Я его знаю, мы вместе проходили сборы в горах Дагестана. Он очень хороший парень, очень техничный. Я люблю зарубиться, поэтому, думаю, будет интересная заруба в стойке»

Поединок состоится 23 сентября

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