Бакытжанулы выступит в главном бою RCC на коротком уведомлении

Боец из Казахстана Асылжан Бакытжанулы проведет поединок против Владимира Селиверстова: главный бой вечера RCC Intro 28.

Асылжан Бакытжанулы возвращается в клетку RCC: топ-боец ММА из Казахстана уже успел зарекомендовать себя в организации поединками против Ивана Штыркова, по кикбоксингу против Арсения Смирнова и по кулачке против Фомича. Универсальный боец Бакытжанулы востребован за рубежом: в феврале 2023 года он подрался в ОАЭ против Эмилиано Сорди, где победил во втором раунде.

Теперь у него новый соперник Владимир Селиверстов.

Асылжан Бакытжанулы, в поединке против Селиверстова, заменит Михаила Рагозина, который был вынужден сняться по состоянию здоровья.

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