Чемпион АСА Борисов о бое Рахмонов – Томпсон: «Это проходной бой для Шавката»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова с бывшим претендентом на чемпионский титул Стивеном Томпсоном:

«Помню, как Томпсона «ударом супермена» нокаутировал Энтони Петтис. Это проходной бой для Рахмонова. Многие говорят, что он хорош. Тренера хвалят, сам он волевой. Еще и идет на победной серии. Он убрал более серьезных соперников. Тут однозначно Рахмонов. Но бой может пройти полную дистанцию. Томпсон проиграет досрочно или единогласным решением. У Шавката есть шансы победить Леона Эдвардса. Он достоин титульного боя больше, чем сам Эдвардс или Колби Ковингтон. Рахмонов хорошо заявил о себе досрочными победами».

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою