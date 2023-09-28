Чемпион АСА Борисов о бое Рахмонов – Томпсон: «Это проходной бой для Шавката»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон ACA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова с бывшим претендентом на чемпионский титул Стивеном Томпсоном:

«Помню, как Томпсона «ударом супермена» нокаутировал Энтони Петтис. Это проходной бой для Рахмонова. Многие говорят, что он хорош. Тренера хвалят, сам он волевой. Еще и идет на победной серии. Он убрал более серьезных соперников. Тут однозначно Рахмонов. Но бой может пройти полную дистанцию. Томпсон проиграет досрочно или единогласным решением. У Шавката есть шансы победить Леона Эдвардса. Он достоин титульного боя больше, чем сам Эдвардс или Колби Ковингтон. Рахмонов хорошо заявил о себе досрочными победами».

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий