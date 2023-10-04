Дастан Амангельды о смене соперника: «Будем навязывать свое»

Казахстанский боец Дастан Амангельды поделился мнением о смене соперника на турнире лиги NAIZA в Бишкеке:

«Опытный кыргызский боец с рекордом 4-2, Левшак, изучить не успел еще, сегодня только сказали! Будем навязывать свое! Иду к нему на встречу, он предложил 65 драться я согласился , по идее я на 61 подгонял вес»

Напомним, что Дастан должен был драться с Еламаном Шертаевым, который снялся из-за проблем со здоровьем. Его место занял Жумгалбек Жусупакун уулу.

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