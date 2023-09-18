Алимханулы о своих первых шагах в боксе: «Думал, что бокс не для меня»

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы вспомнил о своих первых шагах в боксе и признался, что потерпел поражение в своем дебютном поединке в жизни:

Я начал заниматься боксом в шесть лет. Почему? Потому что в нашем ауле не было других секций. Помню, что в первый день мне действительно понравился этот вид спорта. Я проиграл свой первый бой. Думал, что бокс — это не для меня. Потом мой отец сказал, что если мужчина что-то начал, он должен это завершить: «Ты начал заниматься боксом, теперь тебе придется стать чемпионом». Поэтому у меня была цель»

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