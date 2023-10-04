Еламан Шертаев снялся с боя против Дастана Амангельды

Казахстанский боец, участник со-главного боя турнира лиги NAIZA в Бишкеке, Дастан Амангельды остался без соперника.

Еламан Шертаев снялся из-за болезни, о чем он сообщил в социальных сетях. Сейчас лига пытается найти замену Еламану.

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