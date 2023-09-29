Стивен Томпсон: «Не считаю, что бой с Рахмоновым является для меня наказанием»

Стивен Томпсон не согласен с теми, кто считает, что руководство организации вынудило его принять бой с Шавкатом Рахмоновым, тем самым наказывая за отказ драться с провалившим весогонку Мишелем Перейрой.



«Нет, я не считаю, что бой с Рахмоновым является наказанием. Я хотел драться с Камару Усманом, бросил ему вызов, но для него уже что-то приготовили. Я хотел драться с тем, кто опережает меня в рейтинге. Большинство соперников, с которыми я встречался, были позади меня – Джефф Нил, Висенте Луке, и даже Перейра, которому я дал шанс подняться, но он даже не смог сделать вес. Поэтому, я хотел того, кто находится выше меня в рейтинге, и для меня не имело значения, кто именно это будет».

«Мне не удалось получить бой с Усманом, и остался только Шавкат. Он должен был драться с Келвином Гастелумом, который получил рассечение, так что у него тоже не было соперника. Я видел его в социальных сетях и знал, что он выше меня в рейтинге. Мне предложили бой с Шавкатом еще полтора года назад, в UFC хотели, чтобы я с ним подрался, но честно говоря, тогда я понятия не имел, кто он такой».

Напомним, что поединок полусредневесов состоится 16 декабря на UFC 296 в Лас-Вегасе.

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