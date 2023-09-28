Томпсон раскрыл план на бой с Рахмоновым: «Моей целью будет удержать его в стойке и разобрать его»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Американский боец UFC Стивен Томпсон рассказал, как он намерен действовать в поединке с непобежденным представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым в их противостоянии 16 декабря в Лас-Вегасе:

«Во-первых, необходимо защищаться от тейкдаунов. Удерживать бой в стойке. Шавкат очень опасный страйкер, но мне кажется, что он довольно простой, когда дело доходит до ударки, в ней он особо не меняется. Но он явно настроен выиграть этот бой, повалив меня с ног.

Поэтому он будет «стрелять», будет стараться перевести меня в партер, или по крайней мере поймать меня на гильотину или «удушение Д’Арсе». У него широкий размах, по-настоящему длинные руки, а ребята вроде него реально хороши в удушающих приемах. Поэтому я чувствую, что он попытается меня достать. Моей целью будет удержать его в стойке и «разобрать» его»

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